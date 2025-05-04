1994¡ÊÊ¿À®6¡ËÇ¯5·î4Æü¡¢WBC¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬²£ÉÍÊ¸²½ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦½éÄ©Àï¤Ç24ºÐ¤ÎÀîÅç³Ô»Ö¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥Û¥»¡¦¥Ö¥¨¥Î¡Ê¥á¥­¥·¥³¡Ë¤Ë3¡½0¤ÇÈ½Äê¾¡¤Á¤·¡¢²¦ºÂ¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÀîÅç¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿ËÉ¸æµ»½Ñ¤Ç6ÅÙÏ¢Â³¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£