µÓËÜ²È¤Î»°Ã«¹¬´î»á¤¬£³Æü¡¢»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿·¡¦¾ðÊó£·£ä£á£ù£ó¥Ë¥å¡¼¥¹¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¼«¿ÈµÓËÜ¡¢±é½ÐºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¤¿Íµ¤½÷Í¥¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥ï¡¼¥É¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î½ªÈ×¡¢¤È¤â¤Ë£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡Ö°Â½»¤µ¤ó¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÃ¯¤«¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤¿»°Ã«»á¡£¡Ö¤¢¤ìÂ¿Ê¬¡¢¡Ø£Î£Å£×£Ó£Ç£Á£Ô£Å¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ç¤¹