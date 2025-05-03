[5.3 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè32Àá](¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)¢¨22:30³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò]ÀèÈ¯GK 26 ¥Þ¡¼¥ë¥Æ¥ó¡¦¥Ð¥ó¥Ç¥Ü¡¼¥ë¥ÈDF 16 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥¯¥í¥¹¥¿¡¼¥Þ¥óDF 21 ¥³¥¹¥¿¡¦¥Í¥Ç¥ê¥³¥Ó¥Ã¥ÁDF 22 ¥À¥Ó¥É¡¦¥é¥¦¥àDF 23 ¥«¥¹¥Æ¥Ã¥í¡¦¥ë¥±¥ÐMF 8 ¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥Ï¥¤¥À¥éMF 10 ¥·¥ã¥Ó¡¦¥·¥â¥ó¥ºMF 13 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¶¥¤¥Ü¥ë¥ÈMF 44 ¥±¥Ó¥ó¡¦¥«¥ó¥×¥ëFW 11 ¥í¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ó¥ÀFW 30 ¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³¹µ¤¨GK 25 ¥ì¥ª¥Ý¥ë¥È¡¦¥Ä¥£