½÷À­¤ÎÄ¾´¶¤Ï±Ô¤¤¤â¤Î¡£ÆÃ¤ËÃËÀ­¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÃæ¤Ë¡¢¡Ö»ä¤ÏÍ·¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉâµ¤ÃË¤¬¤è¤¯»È¤¦¡È¿®ÍÑ¤·¤Á¤ã¥À¥á¡É¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö²¶¤ÏËÜµ¤¤À¤«¤é¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¹¥¤­¤Ê¤ó¤À¡×¤³¤Î¥»¥ê¥Õ¤òÉÑÈË¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ëÃËÀ­¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ¡£ËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡ÖËÜµ¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÌ¿¤ÎÈà½÷¤Ê¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â´Ø·¸¤Î¿¿·õ¤µ¤ÏÆü¡¹¤Î¹ÔÆ°¤ÇÅÁ