°¦¤·¹ç¤Ã¤Æ·ëº§¤·¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤óÃç¤¬¸±°­¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡¢ÁÐÊý¤¬Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«¤·¤éÉÔËþ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ­¤¬ºÊ¤Î¤³¤È¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÖÍýÍ³¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤ÎÃËÀ­¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤ÆÊÎ¤Þ¤ì¤ëÂ¾¤ÎÃËÀ­¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤¿¾å¤Ë¡¢ÊÎ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï¥×¥é¥¤¥É¤òÂç¤­¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ä