ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤¬3ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å10»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤ÎÂà½ê¤òÈ¯É½¤·¤¿ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê30¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡ÖµÈËÜ¤¬¤è¤¯¡¢¤¢¤ó¤ÊM¡Ý1¤ò2Ï¢ÇÆ¤·¤¿¤ä¤Ä¤ò¡¢¼­¤á¤µ¤·¤Æ¡¢OK½Ð¤¹¤Ê¡£¤¹¤´¤¤²ñ¼Ò¡×¤È¤¢¤­¤ìµ¤Ì£¤ËÏÃ¤·¤¿¡£µÈËÜ¶½¶È¤Ï¹âÈæÎÉ¤ÈÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¡¢4·î28ÆüÉÕ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ï·ÑÂ³¤·¡¢ÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ï