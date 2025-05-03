[5.3 J1Âè14Àá ±ºÏÂ 2-0 ÅìµþV ºë¶Ì]±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºMF¾¾ËÜÂÙ»Ö¤¬5»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2016Ç¯°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤Î5Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö4Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¤¬ËÍ¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Û¥Ã¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£±ºÏÂ¤Ï4·î13Æü¤ÎÄ®ÅÄÀï°Ê¹ß¡¢½µ2»î¹ç¥Ú¡¼¥¹¤Î4Ï¢Àï¤òÆ±¤¸¥¹¥¿¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢º£µ¨½é¤Î4Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£¤È¤³¤í¤¬¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ÇÀäÂç¤Ê¹×¸¥ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤­¤¿MF¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹