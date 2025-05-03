Àîºê»ÔÀîºê¶è¤ÎÌ±²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥°¤«¤éÇò¹ü²½¤·¤¿½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï£³Æü¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÇò°æ½¨À¬¡Ê¤Ò¤Ç¤æ¤­¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê£²£·¡Ë¤ò»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤òÀîºê¶èÉÍÄ®¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È²¬ºêºÌºéÍÛ¡Ê¤¢¤µ¤Ò¡Ë¤µ¤ó¡Ê£²£°¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²¬ºê¤µ¤ó¤ÏÇò°æÍÆµ¿¼Ô¤Î¸µ¸òºÝÁê¼ê¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥«¡¼Èï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£±£²·î¤«¤é¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çò°æÍÆµ¿¼Ô¤ÏºòÇ¯£±£²·î£²