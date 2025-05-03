ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î¡Ö°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÂç¼«Á³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¨¥ê¥¢¡×¤¬5·î2Æü¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¡¢4Ï¢µÙ½éÆü¤Î3Æü¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÚÆ°²è¡ÛÁð¿©Æ°Êª¤Î¤Ó¤Î¤Ó¡Ø¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¨¥ê¥¢¡Ù°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¤ËÅÐ¾ì ¿·¤¿¤ÊÃç´Ö¡Ö¥¢¥ß¥á¥­¥ê¥ó¡×¤â´Ö¶á¤Ç¡áÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô ¥µ¥Ð¥ó¥Ê¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥À¥Á¥ç¥¦¤äÂç·¿Áð¿©Æ°Êª¤Î¥¨¥é¥ó¥É¤Ê¤É¡¢·×11¼ïÎà¤ÎÆ°Êª¤¬¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥ª¥¹¤Î¥¢