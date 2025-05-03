ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£5·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢5·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÅÔ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÇµÌÚºä46 13th YEAR BIRTHDAY LIVE¡Ê°Ê²¼¡§¥Ð¥¹¥é¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¢¡¡Ö¥ê¥Ï´èÄ¥¤ë¤¾¡Á!!¡×²ì´î¡§5·î¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª ¤­¤Ã¤ÈÀ¤´Ö¤Ï¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡© À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë