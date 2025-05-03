5·î4Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRIZINÃËº×¤ê¡×¤ÎÁ°Æü¸ø³«·×ÎÌ¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Æ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÇÅö¤ÆÆ¨¤²»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¹Ä¼£¤¬¡¢ã´¤®¥Þ¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ½ÅÎÌµé¤Î¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤ÈÂÐÀï¡£Æó¿Í¤¬ÃÅ¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢·×ÎÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¹Ä¼£¤Ï70.4¥­¥í¤Ç¥Ñ¥¹¡£¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ï98.0¥­¥í¤Ç¥¯¥ê¥¢¤·¡¢ÂÎ½Åº¹¤¬27.6¥­¥í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¹¥ª¥Õ¤Ë°Ü¤ë¤È¡¢¹Ä¼£¤È¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤Ï¿ÈÄ¹º¹¤¬27¥»¥ó¥Á¡£¹Ä¼£¤¬¡É¤«¤¬¤á¡É