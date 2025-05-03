¥Ó¥¸¥¿¡¼10Ï¢Àï¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡Äµå¾ìÆþ¤ê¤·¤¿»³ËÜ¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¦¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡ËMLB¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Î¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹Àï¤òÀï¤¦»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Îµå¾ìÆþ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥·¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¡¼¥«¡¼»Ñ¤Ç¡¢Â­¸µ¤Ë¤Ï¡È¥³¥é¥Ü¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¡É¤¬¤Á¤é¤ê¤È¸«¤¨¤¿¡£¥Ð¥¹¤«¤é¹ß¤ê¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¿å¤ò»ý¤Ã¤Æñ¥ÁÖ¤ÈÅÐ¾ì¡£Supreme¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»î¹ç¤Ç¤Ï»³ËÜ¤¬