¢£Î¦¾å¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡Ë2025 Âè2Àï ¡Ê3Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦¾Ò¶½»Ô¡Ë¡Ú°ìÍ÷¡Û9·î13Æü³«Ëë¡ØÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡ÙÆüÄø¡õ½Ð¾ìÁª¼ê½÷»Ò¤ä¤êÅê¤ÎÀ¤³¦½÷²¦¡¢ËÌ¸ý¿º²Ö¡Ê27¡¢JAL¡Ë¤¬º£µ¨½éÀï¤È¤Ê¤ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥ê¡¼¥°¡ÊDL¡Ë¤ÎÂè2Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢µ­Ï¿¤Ï60m88¤Î4°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤â¤³¤ÎDLÂè2Àï¤¬½éÀï¤ÎËÌ¸ý¡£¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯™¤Ç¤Î¶â¡¢DL¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÏ¢ÇÆ¤Èµ±¤«¤·¤¤1Ç¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿Âç²ñ¤Çº£Ç¯¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤Î²ñ¸«¤ÇËÌ¸ý¤Ï¡ÖÌÀÆü¤Ï¡Ê