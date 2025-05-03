[5.3 ¥»¥ê¥¨AÂè35Àá](¥¨¥ó¥Ë¥ª¡¦¥¿¥ë¥Ç¥£¡¼¥Ë)¢¨22:00³«»Ï<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¥Ñ¥ë¥Þ]ÀèÈ¯GK 31 ÎëÌÚºÌ±ðDF 5 ¥é¥¦¥¿¥í¡¦¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£DF 15 ¥¨¥ó¥ê¥³¡¦¥Ç¥ë¥×¥é¡¼¥ÈDF 46 ¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥ª¡¼¥ËMF 14 ¥¨¥Þ¥Ì¥¨¡¼¥ì¡¦¥Ð¥ì¡¼¥êMF 16 ¥Þ¥ó¥Ç¥é¡¦¥±¥¤¥¿MF 17 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥ª¥ó¥É¥ì¥¤¥«MF 19 ¥¸¥â¥ó¡¦¥¾¡¼¥àMF 20 ¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥¨¥Î¡¼FW 13 ¥¢¥ó¥¸¥å¡¦¥è¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ë¡¼FW 32 ¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ú¥ì¥°¥ê¡¼¥Î¹µ¤¨GK 33 ¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥Þ¥ë¥³¡¼¥ÍGK 40 ¥¨¥É¥¢