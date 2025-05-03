¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð4¡½3ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡ËÀ¾Éð¤Î3Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦»³ÅÄÍÛæÆ¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë·¹¤­¤«¤±¤¿Î®¤ì¤ò¿©¤¤»ß¤á¤¿¡£4¡½0¤Î8²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¡¦º´Æ£È»Êå¤¬1»à¤«¤é¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç»³ÅÄ¤Ï¿åÌî¤ò°ì¥´¥í¡£Â³¤¯Í­±ò¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö°Õ¿Þ¤·¤¿µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤³¤ÇÅê¤²¤Æ¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤À¤±¡×¤È»³ÅÄ¡£