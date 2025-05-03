¡Ø¥°¥é¥ó¥Ö¥ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÇØ·Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ò½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¡ØCygames ÇØ·ÊÈþ½ÑÅ¸ 2024-2025¡Ù¤¬¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¡£ÇØ·Ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿°Õ¿Þ¤ä¡¢Âç³Ø¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ê¤É¤òÃ´Åö¼Ô¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØCygames ÇØ·ÊÈþ½ÑÅ¸ 2024-2025¡Ù¤Ï¡¢2024Ç¯5·î¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ä²óÅ¸¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤äÅìËÌ·Ý½Ñ¹©²ÊÂç³Ø¤Ê¤ÉÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ÎÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Cygames¤¬¥ê