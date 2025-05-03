½¼Ê¬°Ê¾å¤ÎÁí¹ç653ps´üÂÔ¤Û¤ÉÂ®¤¯¤Ê¤¤¡©BMW XM¤Î0-100km/h²ÃÂ®¤Ï4.3ÉÃ¤È¡¢¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ç¤Ï½¼Ê¬°Ê¾å¡£È¯¿ÊÄ¾¸å¤«¤éÅÅµ¤¥¢¥·¥¹¥È¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢³Î¤«¤ËÁêÅö±Ô¤¤¡£È¿ÌÌ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç653ps¤Ø´üÂÔ¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Â®¤¯¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î²èÁü¤ò¤ß¤ëÁ´175ËçBMW¤Ï¡¢¼Ö½Å¤ò¹ª¤ß¤ËÊñ¤ß±£¤¹µ»½Ñ¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2710kg¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë½Å¤¹¤®¤ë¤è¤¦¤À¡£´ðÁÃ¹ü³Ê¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢BMW¤ÎCLAR¥¢¡¼¥­¥Æ¥¯¥Á¥ã¡£Í¥¤ì¤¿ÈÆÍÑÀ­¤È¤Í¤¸¤ê¹äÀ­¤òÆÀ