5·î3Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿G2¡¦µþ²¦ÇÕ¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡Ê¼Ç1400m¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤¬²÷¾¡¤Ç½Å¾Þ5¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î1ÃåÇÏ¤Ë¤Ï°ÂÅÄµ­Ç°¡Ê6·î8Æü¡¦Åìµþ¡¦G1¡¦¼Ç1600m¡Ë¤Ø¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£µþ²¦ÇÕSC¡¢¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥­¡¼¥³¥á¥ó¥È1Ãå¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª²£»³Éð»Ëµ³¼ê¡ÖÇ½ÎÏ¤ÏG1µé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¾¡¤Æ¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥ì¥³¡¼¥É½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤º¤Ï1400¤Ç¤¹¤·¡¢