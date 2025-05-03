Ä«²È¤ò½Ð¤Æ»Å»ö¤ò½ª¤¨¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¾ì½ê¡¢»Ò¤É¤â¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¾ì½ê¡¢Í·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤Æµ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ûー¥à¡×¡£²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â»×¤¤½Ð¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥×¥ê¡Ö¥Þ¥Þ¥ê¡×¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ç²È¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢É×¤¬¼«Âð¤Ë¥Ç¥ê¥Ø¥ë¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤À¼¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼