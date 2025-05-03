¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦&TEAM¡Ê¥¨¥ó¥Æ¥£¡¼¥à¡Ë¤¬5·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎK¡Ê¥±¥¤¡Ë¤¬Â¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û&TEAM¡¦K¡¢5km¥ì¡¼¥¹´°Áö¸å¤Î»Ñ¢¡&TEAM¡¦K¡¢FUMA¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿&TEAM¡£4·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿3rd SINGLE¤«¤é¡Ø