¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇÐÍ¥¤Î°æ¾åÁÛÎÉ¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°æ¾åÁÛÎÉ¡¢ÊÁÊª»Â¿·¥³¡¼¥ÇÃå¤³¤Ê¤¹¢¡°æ¾åÁÛÎÉ¡¢¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ç¥³¡¼¥Ç°æ¾å¤Ï¡¢ÊÁÊª¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÌµÃÏ¤Î¥Ô¥ó¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¡£¢¡¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï2025 S/S¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖPlay Your Style ¡Ý8bit Dreams¡Ý¡×º£Ç¯¤Ç15¼þÇ¯¤ò