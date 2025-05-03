¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦UN1CON¡Ê¥æ¥Ë¥³¥ó¡Ë¤ÎKOKORO¡Ê¥³¥³¥í¡Ë¤ÈJOA¡Ê¥¸¥ç¥¢¡Ë¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛUN1CON¥á¥ó¥Ð¡¼2¿Í¡¢ÈþµÓ¥¹¥é¥ê¢¡UN1CON¡¦KOKORO¡õJOA¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç°µ´¬¥é¥ó¥¦¥§¥¤KOKORO¤ÈJOA¤Ï·Ö¸÷¤Î²«¿§¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§»È¤¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì