¡ÖÂÎ½Å¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë°ìÊý¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊý¤³¤½»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÍýÁÛÅª¤ÊÂÎ·¿¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬²¿¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£Ãæ¤Ç¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢½÷Í¥¤Î¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ú´ÊÃ±Áé¤»¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¡Û¤Ç¤¹¡£🌼³Î¼Â¤ËÂÎ½Å¤ò£³¡Á£µkgÍî¤È¤¹¤Ê¤é¡ý ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¡Ú´ÊÃ±¥ë¡¼¥ë¡Û¡ÃÅ¬ÀÚ¤Ê¿©»ö´ÉÍý¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Ô¤¦¥¸¥§¥·¥«¡¦¥¢¥ë¥Ð¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÍýÁÛÂÎ·¿