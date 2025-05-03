¥²¡¼¥à¥Ü¡¼¥¤¡Êº¸¡Ë¤È¡¢Anbernic RG35XX¡Ê±¦¡Ë¡£¡ÊImage: Andrew Liszewski - Gizmodo US¡Ë ´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤Î¤¢¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤è¤ë´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢°¦¤¹¤Ù¤­¥Á¡¼¥×¤Ê¥ì¥È¥í¥²¡¼¥àµ¡¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÐ¾Ý¤Ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤¬ºÇ½é¤Ë¸²ºß²½¤·¤Æ¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤ÊAnbernic¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎÃæ¹ñÀ½ÉÊ