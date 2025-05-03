MLB¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤ò¡Öº¸¤Ò¤¶¤Î¹üºÃ½ý¡×¤Î¤¿¤á¡¢10Æü´Ö¤Î¸Î¾ã¼Ô¡ÊIL¡Ë¥ê¥¹¥È¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥¦¥ÈÁª¼ê¤Ï1Æü¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤ÇÆâÌî¥´¥í¤ËÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤ÇÁöÎÝ¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¸É¨¤òÉé½ý¤·¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£ÍâÆü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤â·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»î¹ç¸å¤Ë¥í¥ó¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó´ÆÆÄ¤¬¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂç¤­¤Ê¸Î¾ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Èà¤Ë¤ÏµÙÍÜ¤¬É¬Í×¤À¡×