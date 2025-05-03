¡ÎJ£±Âè14Àá¡Ï¼¯Åç £±¡Ý£° Ä®ÅÄ¡¿£µ·î£³Æü¡¿¸©Î©¥«¥·¥Þ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à²ø²æ¿ÍÂ³½Ð¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¸ø¼°Àï£´Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯Åç¤¬¡¢ÎÏ¶¯¤¯ÉüÄ´¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¤Î11Àá¡Ê£´·î20Æü¡Ë¡¦²¬»³Àï¡Ê¡û£±¡Ý£°¡Ë¤Ç£µ»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤òÄÏ¤à¤È¡¢Ì¾¸Å²°Àï¡Ê¡û£±¡Ý£°¡¿¥Û¡¼¥à¡Ë¡¢²£ÉÍFCÀï¡Ê¡û£³¡Ý£°¡¿¥¢¥¦¥§¡¼¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆü¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤ÎÄ®ÅÄÀï¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ£´Ï¢¾¡¡£Á°Àá¡¢¼ó°Ì¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¡¢ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ø