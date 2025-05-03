¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿åÂôÎÓÂÀÏº¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢¥¹¥â¡¼¥­¡¼¥á¥¤¥¯ÈäÏª¢¡¿åÂôÎÓÂÀÏº¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¿åÂô¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÎÐ¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÇòÃÏ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤ÎÃ»¾æ¥¢¥¦¥¿¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥Ë¥à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òïèÊâ¡£ÌÜ¸µ¤Ë¤Ï¥¹¥â¡¼¥­¡¼¤Ê¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·