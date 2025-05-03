¡Ö»ä¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤¬¡Ø¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Âè°ì°õ¾Ý¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ö¤ê¤Ã¥³¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£20ºÐ¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤È¤«¤·¤Æ¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡Ø»ä¤Ã¤Æ¤½¤¦¸«¤¨¤ë¤è¤Ê¤¢¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¿ÈÄ¹164cm¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¢¤¶¤È¤«¤ï¤¤¤¤¾Ð´é¤ÇÏÃÂê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Sweet Alley¤Î¿¼¹¾Í­·Ã¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÏºòÇ¯¤À¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ëÎò¤Ï6Ç¯¡¢28ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ë»Ò¶¡¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢ÅÜ¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óµã