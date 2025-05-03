¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤Îº°ÌîºÌ²Æ¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº°ÌîºÌ²Æ¡¢¥ß¥Ë¥¹¥«¤ÇÈþµÓÈäÏª¢¡º°ÌîºÌ²Æ¡¢Çò¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤ÇÈþµÓº°Ìî¤Ï¡Önon-no¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¶ß¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ý¥í¥·¥ã¥Ä¡¢Çò¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¥¹¥«¡¼¥È¤È½À¤é¤«¤¤¿§Ì£¤Ç¤Þ