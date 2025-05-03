ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î2²óÌÜ¤Î´ØÀÇ¶¨µÄ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÁê¤Ë¡¢¼¡²ó¤Î¶¨µÄ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÐ±þºö¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¡Ö²æ¤¬¹ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î¸¡Æ¤¡¢Ä´À°¡¢¤³¤ì¤ò¿×Â®¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢åÌÌ©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»Ý¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¡¢ÎÓÄ¹´±¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤È¡×¤Þ¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬ÆüËÜ»þ´Ö¤Î3Æü¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Ë¤â25¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤