£¹¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¡õ£Ô£Å£Á£Í¡×¤¬£³Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£á£ë£õ£ô£å£î£Ç£é£ò£ì£ó£Á£÷£á£ò£ä£²£°£²£µ£Ó£Ð£Ò£É£Î£Ç¡¿£Ó£Õ£Í£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î£Ë¤Ï¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¸å¤Ë¡¢ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥ì¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ô£ï£ë£ù£ï¡§£Ó£ð£å£å£ä¡§£Ò£á£ã£å¡×¤Ç¡¢£µ¥­¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤ò£±£¹Ê¬£±£³ÉÃ¤Ç´°Áö¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê