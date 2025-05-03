¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÆü0¡½2¹­Åç¡Ê2025Ç¯5·î3Æü¥Þ¥Ä¥À¡ËÃæÆü¤Îº¬Èø¹·Åê¼ê¤¬º£µ¨½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£0¡½2¤Î8²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£1ÈÖ¡¦ÃæÂ¼¾©¤ò149¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤Ç»°¼ÙÈô¡£µÆÃÓ¤ÏÍ·¥´¥í¡¢¾®±à¤Ï142¥­¥í¤Î¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£ÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ëÄ¾µå¤ÏºÇÂ®150¥­¥í¤ò·×Â¬¡£±¦ÏÓ¤Ï¡ÖµåÂ®¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤±¤ë¤Ï¤º¡£ËèÆüÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¤¿¡£¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÃæ·Ñ¤®¤ËÀìÇ°¡£¥Õ¥¡