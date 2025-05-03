¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤Î10Æü´Ö¤ÎÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥È¥é¥¦¥È¤ÏÆüËÜ»þ´Ö5·î1Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï¤Ë3ÈÖ¡¦±¦Íã¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè3ÂÇÀÊ¤Ç°ìÎÝ¤ØÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸É¨¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¡£Åö½é¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Éé½ý¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤Ï·ÚÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2Æü¤Î¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢Éé½ý¼ÔÆþ