¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå 3¡Ý2 ¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ê5·î3Æü¡¦ÃË»Ò ·è¾¡ Âè1Àï¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö´ñÀ×¤Î¿ô¥ß¥ê¡×ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿·àÅª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢Å·²¦»³¤ÎÂç°ìÈÖ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¡È´ñÀ×¤Î¿ô¥ß¥ê¡É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬È¯À¸¡£1ÅÀ¤òÁè¤¦½ªÈ×¡¢°ìÅÙ¤Ï¡ÖÆÀÅÀ¡×¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÍ×µá¤¹¤ë¤È¡¢È½Äê¤¬Ê¤¤Ã¤Æ¡Ö¥¢¥¦¥È¡×¤Ë¡£·àÅª¤Ê·ëËö¤Ø¤È·Ò¤¬¤ë¥ï¥ó¥·¡¼