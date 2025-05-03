¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¤Î¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥ÈÅÐ¾ì¢¡¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¾Ä¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤ÅÐ¾ìÆ±Æü22ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¥ô¥¡¥µ¥¤¥§¥¬¤Ï¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤ËÅÐ¾ì¡£¥ì¥¶¡¼¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¥¯¡¼¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥¦