¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡¢Âçµ»ÈäÏª¢¡¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡Ö¥¬¥ë¥¢¥ï¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡ÖThink about Sustainable¡ª¡ª¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥¬¥ó¥Ð¥ì¥ë¡¼¥ä¡£¤è¤·¤³¤Ï¡¢¥°¥ì¥ó¥Á¥§¥Ã