¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡ÛYouTuber¡¦¥«¥¸¥µ¥Ã¥¯¡Ê¥­¥ó¥°¥³¥ó¥°¡¦³á¸¶ÍºÂÀ¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³á¸¶³ð½í¤¬5·î3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û³á¸¶³ð½í¡¢Ä·¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¡ß¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç°õ¾Ý¥¬¥é¥ê¢¡³á¸¶³ð½í¡¢Ä·¤Í¾å¤²¥é¥¤¥ó¡ß¥¹¥È¡¼¥ó¥á¥¤¥¯¤¬°õ¾ÝÅª³á¸¶¤Ï¥«¡¼¥­¤Î¥ß¥Ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ËÉ¨¾æ