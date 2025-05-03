¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¡¢ºî¼Ô¡¦¤µ¤­¡Ã¡¦¥¢¥ì¥³¥ìÌ¡²è¤µ¤ó(@sa.ki.o.ku)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤¦¤É¤ó²°¤µ¤ó¤ÇÆ¯¤¯Âç³ØÀ¸¤ÎÅí»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¶ì¼ê¤ÊÀèÇÚ¤Ë¹¥°Õ¤ò»ý¤¿¤ì¡¢2¿Í¤ò¤¯¤Ã¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¼­¤á¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Å¹Ä¹¤¬µ¢Âð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸¤»ôÀèÇÚ¤ò»ØÆ³¤·¤Ê¤¬¤é¥Ûー¥ë¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤¹Åí»Ò¤µ¤ó¡£Â´¶È¤·¤¿ÀèÇÚ¡¦ºîÅÄ¤µ¤ó¤Î¶µ¤¨¤ò¼é¤ê¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£ Kindle¸ÂÄê¤ÇÂ³ÊÔ¡¢Insta