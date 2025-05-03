ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡Ê¹â¾¾»Ô¾åÇ·Ä®¡Ë 3Æü¸á¸å5»þ30Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»Ô¾åÇ·Ä®¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é±ì¤¬¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢Ê£¿ô¤ÎÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¾ÃËÉ¤¬Ìó3»þ´Ö¸å¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¥¢¥Ñー¥È¤¬È¾¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Æ¼ºÌÌÀÑÌó62㎡¡Ë¡£¤Þ¤¿ËÌÂ¦¤ÎÁÒ¸Ë¤Î³°ÊÉ¤¬°ìÉô¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£