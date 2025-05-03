¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¾®ÌîÂçÊå¤¬±é¤¸¤¿¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó Á´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¡¢¿õ¤ä¤Ê¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ø¹õ¼¹»ö¡Ù¡Ê·ÇºÜ ·î´©¡ÖG¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£¤½¤Î¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¤¬2025Ç¯4·î5Æü¤è¤êÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥óÌò¤È¤·¤ÆËÜºî¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤ë¾®ÌîÂçÊå¤È¡¢¡ØÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ¡Ù¤Î¥­¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Î1¿Í¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥¸¡¼¥¯¥ê¥ó¥Ç¡¦¥µ¥ê¥ô¥¡¥óÌò¤ÎÅ£µÜ