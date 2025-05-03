[5.3 J1Âè14Àá](¥µ¥ó¥¬S)¢¨19:00³«»Ï¼ç¿³:ÃæÂ¼ÂÀ<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.]ÀèÈ¯GK 1 ¥¯¡¦¥½¥ó¥æ¥óDF 2 Ê¡ÅÄ¿´Ç·½õDF 22 ¿Ü³­±ÑÂçDF 24 µÜËÜÍ¥ÂÀDF 50 ÎëÌÚµÁµ¹MF 6 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥íMF 7 Àîºêñ¥ÂÀMF 39 Ê¿¸ÍÂÀµ®FW 14 ¸¶ÂçÃÒFW 18 ¾¾ÅÄÅ·ÇÏFW 29 ±üÀî²íÌé¹µ¤¨GK 26 ÂÀÅÄ³Ù»ÖDF 4 ¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥àDF 15 ±ÊÅÄ¸öÂçMF 8 ÊÆËÜÂó»ÊMF 16 ÉðÅÄ¾­Ê¿MF 44 º´Æ£¶ÁFW 9 ¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹FW 31 Ê¿²ìÂç¶õFW 77 ¥à¥ê¥í¡¦¥³