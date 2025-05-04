¡ÚJ2Âè13Àá¡Û(¥Ô¡¼¥¹¥¿)Ä¹ºê 1-1(Á°È¾1-0)°¦É²<ÆÀÅÀ¼Ô>[Ä¹]¾¾ËÜÅ·Ì´(11Ê¬)[°¦]Â¼¾åÍªÈì(61Ê¬)´Ñ½°:14,408¿Í¼ç¿³:¾å¸¶Ä¾¿Í