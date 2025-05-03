¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²Ï¹ç°ê¿Í¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡Ù¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥á¥­¥á¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¤¤¿²Ï¹ç°ê¿Í¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ç½é»²²Ã¤·¤¿²Ï¹ç¤¬¡ÖTop of theHill¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È´¿À¼¤¬¡£¥¹¥«¡¼¥Õ¤È¥·¥ã¥Ä¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¢¥«¥ó¥«¥óË¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¸«»ö¤ËÃå¤³¤Ê¤·¡£¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥È¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥¦¥£