4·î²¼½Ü¤«¤é25Ç¯1-3·î´ü¤Î·è»»È¯É½½¸Ãæ´ü´Ö¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢4·î30Æü¤Þ¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿·è»»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢25Ç¯1-3·î´ü¤Ë²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤«¤Äº£´ü¤âºÇ¹â±×¤ò¸«¹þ¤à¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍø±×À®Ä¹¤¬¡ÈÀÄÅ·°æ¡É¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¤¿¡£ ²¼É½¤Ç¤Ï¡¢»þ²ÁÁí³Û100²¯±ß°Ê¾å¤ÎÌÃÊÁ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÜ·è»»·î¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢25Ç¯1-3·î´ü¤Ë·Ð¾ïÍø±×¤¬Á´»ÍÈ¾´ü¥Ùー¥¹¤Î²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¤¿ÌÃÊÁ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¤µ