¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè17ÀáÅìµþSG43¡½34BRÅìµþ¡Ê2025Ç¯5·î3ÆüÅìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë4µ¨Ï¢Â³¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë¿Ê½Ð¤òÁÀ¤¦6°Ì¤ÎÅìµþSG¤Ï¡¢8°Ì¤ÎBRÅìµþ¤ò43¡½34¤ÇÇË¤ê¡¢8¾¡ÌÜ¡Ê2Ê¬¤±7ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£Áí¾¡¤ÁÅÀ¤Ï40¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤¹4Æü¤Î²£ÉÍ¡½¿À¸ÍÀï¡ÊÅìµþ¡¦ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë¤Ç²£ÉÍ¤¬¾¡¤ÁÅÀ5¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢PO¿Ê½Ð¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£2¥È¥é¥¤¤ò´Þ¤à28ÆÀÅÀ¤ò1¿Í¤Ç²Ô¤®¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¡ÊPOM¡Ë