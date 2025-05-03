Ê¡²¬¸©·Ù¾ëÆî½ð¤Ï3Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¾ëÆî¶èÄ»»ô7ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å2Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡ÖËü°ú¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¿È¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤Ï25¡Á30ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÈÄ¹170ÄøÅÙ¤ÎÃæÆù¡£¹õ¿§¤ÎÃ»È±¤ËÀÄ¿§¤ÎÌµÃÏ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢Çò¿§¤ÎÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£