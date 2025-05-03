¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±/DC. Kevin Dietsch/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï£²Æü¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤¬¶Ë±¦À¯ÅÞ¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î¤¿¤á¤ÎÁªÂò»è¡Ê£Á£æ£Ä¡Ë¡×¤ò²á·ãÇÉÃÄÂÎ¤ËÇ§Äê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¾å¤ÇÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¤Î¡Öµ¶Áõ¤µ¤ì¤¿ÀìÀ©À¯¼£¡×¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï£²Æü¸á¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢£Á£æ£Ä¤Ø¤Î´Æ»ë¶¯²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥É¥¤¥Ä¹ñÆâ¾ðÊóµ¡´Ø¤Î²á·ãÇÉÇ§Äê¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¡£¤½¤Î¸å¥Ð¥ó¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¤â£Ø¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·