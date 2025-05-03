·§ËÜ»Ô¤ÎÂçÀ¾°ì»Ë»ÔÄ¹¤Ø¤Î¸Ä¿Í¸¥¶â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢4·î29Æü¤«¤é»ÔÌ±ÃÄÂÎ¤¬½ðÌ¾³èÆ°¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¯¼£ÎÑÍý¤ò¤¿¤À¤¹»ÔÌ±¤Î²ñ¡×¤Ï¡¢ÂçÀ¾»ÔÄ¹¤Î»ñ¶â´ÉÍýÃÄÂÎ¤Î¼ý»ÙÊó¹ð½ñ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Ä¿Í¸¥¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´óÉÕ¤·¤¿¿Í¤Î½»½ê¡×¤È¡Ö´ë¶È¤äË¡¿Í¤Î½êºßÃÏ¡×¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö»Ô¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý¾òÎã¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ëµ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢À¯¼£ÎÑÍý¿³ºº²ñ¤Ë¤è¤ë¿³ºº¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤ÎÀ¯¼£ÎÑÍý¾òÎã¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¿³ººÀÁµá¤Ë¤Ï60Æü´Ö