¥¹¥Ð¥ë¤¬1997Ç¯¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ëSUV¤¬¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¡£¤½¤Î6ÂåÌÜ¤¬2023Ç¯11·î¤ËÊÆ¹ñ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤¬¤Ä¤¤¤Ë4·î3Æü¤è¤ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¤ä¥¹¥Ð¥ë¤Î´ð´´¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Î6ÂåÌÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤òÂµ¥±±º¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥ì¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¤Ç»î¾è¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¥¯¥ë¥Þ ¥¹¥Ð¥ë¡¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼ ¢¨»î¾è¥°¥ì¡¼¥É¡§¥¹¥Ý¡¼¥ÄEX¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à S:HEV EX ²Á³Ê