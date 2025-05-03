¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/05/03¡Û¥â¥Ç¥ë¤Î¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡õ²»³Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRakuten GirlsAward 2025 SPRING/SUMMER¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¥¦¥¨¥¹¥ÈºÝÎ©¤Ä¢¡¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤é¥¦¥¨¥¹¥ÈÂçÃÀÈäÏª¥È¥é¥¦¥Ç¥ó¤Ï¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥·¥ã¥Ä¤ò¹ø¤Ë´¬¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊÑ·Á¥¿¥¤¥È¥¹¥«¡¼¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¤È¤·¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤òÂçÃÀ